國民黨高雄市長候選人柯志恩今（17）日出席市議員黃柏霖競總祈福活動，事後還合體開直播暢談教育政策。（柯宗緯攝）

陳其邁競總鄰近高雄市議會、高捷鳳山西站旁空地，以桃紅色系為主視覺，斗大標語寫著「再拚4年，高雄起飛」搭配陳其邁肖像，呈現活潑氣息。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長陳其邁力拚連任，10月22日將在鳳山成立競選總部，當天下午蔡英文總統將站台輔選。國民黨高雄市長候選人柯志恩今（17）日狠酸，真的非常羨慕陳市長人力、財力非常豐沛，自己也沒有總統級、國家級資源，只能用接地氣做法，展現願意經營高雄的決心。

陳其邁競總鄰近高雄市議會、高捷鳳山西站旁空地，以桃紅色系為主視覺，斗大標語寫著「再拚4年，高雄起飛」搭配陳其邁肖像，呈現活潑氣息。近期也釋出廣告，邀請大家本周六下午4時參與競總成立大會，還不忘提醒搭捷運到場，屆時包括蔡英文等綠營大咖都將現身站台，營造團結勝利氣勢。

對此，柯志恩今下午出席國民黨高市議員黃柏霖競總祈福儀式時直說，「wow，我們真的非常羨慕陳市長人力、財力非常豐沛」，但對國民黨來說，就是傾聽地方民意、聲音，沒有對方那麼多的財力以及那麼漂亮競選總部，更沒有所謂總統級、國家級的資源在身上。

柯志恩表示，這就是國民黨的現實，但就像黃柏霖議員長期關注教育、志工團體，國民黨就是用這樣方式，一步步取得跟市民對話的機會，用這樣接地氣作法來展現願意來經營高雄的決心，雖然資源、人脈不能比，但我們對於民意的掌握有充分把握。

針對陳其邁近日行程滿檔，甚至1天12個行程。柯志恩認為，12個行程大多是一般市政行程，不用把它搞成選舉行程，自己都是平常心來看待，而陳市長應該會感受到柯志恩在地方基層勤走，大家也愈來愈熱情，整個選戰熱度愈來愈高，因此不管對方後援會成立，彼此就按照自己的選戰節奏，把最後39天好好各自完成。

柯志恩也談到，10月初街講起跑，透過到廟口，成本低，也沒有動員，「就是你願意來聽歌，願意來聽我們議員、柯志恩來講話的話，我們都非常歡迎」，不會像對手每場後援會辦得聲勢浩大，也不會管對方後援會會長喊出陳其邁要破百萬票，自己只關心市民何時年薪可以破百萬？

另方面，傳出高市府為改善A1死亡車禍事故，對官員祭出考績手段。柯志恩認為，若要改善A1相關措施，應從上任就好好實施，不該為了選情考量才跟過去做不一樣方式，希望市府確實栓緊螺絲，維護人民生命安全。