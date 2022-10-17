話題台劇《台北女子圖鑑》持續熱播，其生動寫實故事，讓許多民眾深有同感，劇情描述身為北上打拚的小資女，面臨租屋、職場工作、經濟壓力和感情生活等各種難題，漸漸對未來感到十分迷惘，除了要保有不屈不撓的韌性讓人生持續向前外，中壽建議初入職場的小資女，更應把握年輕的黃金歲月，提早規畫年金險為自己接下來的30+和40+生活累積第e桶金，行有餘力之餘還可規劃重大疾病險強化自身醫療保障，以支持自己勇於追求義無反顧的夢想，為自己妥善佈局未來。

高通膨持續升溫，以及根據勞動部最新調查指出，2021年台灣勞工預計退休年齡平均為61.3歲，男性勞工預計退休年齡平均為61.8歲，較女性60.8歲多1歲，女性實際退休年齡早於男性，加上65歲長者2020全年健保支出佔近四成，顯見高齡者醫療開銷大增，中國人壽建議提早規劃年金險，若能加上重大疾病險，小資族不僅可輕鬆累積e桶金，還可針對七項重大疾病一次給付的保障，補足自費醫療的缺口。中壽推出「e桶金利率變動型年金保險(甲型)」，月繳費最低新台幣1000元，每天只要約33元，提供六年、十年、二十年的繳費年期，可選擇年金一次給付或分期給付，讓民眾根據不同規劃靈活運用資金，像是有短期的圓夢計畫，可以考慮繳費年期六年的年金保險，而想盡早為未來退休做準備，則可選擇繳費年期為十年或二十年的年金保險。

以23歲的小資女小桐為例，投保「中國人壽e桶金利率變動型年金保險(甲型)」，每月只要從手邊撥出3,000元，在附加費用率0.8％，並假設往後年度以宣告利率1.95％(非固定，未來實際宣告利率以中國人壽公告為主)前提下，在第六保單年度屆滿後，可領得年金一次給付約為227,374元；此外小桐若同時投保20年期、保額50萬元的「中國人壽e同幸福定期重大疾病健康保險(甲型)」，只要年繳845元保費，在契約有效期間內，若初次罹患癌症(重度)、急性心肌梗塞(重度)、癱瘓(重度)、末期腎病變、腦中風後障礙（重度）或執行冠狀動脈繞道手術、重大器官移植或造血幹細胞移植等7項重大疾病之一，即可一次給付50萬元保險金，讓被保險人在面臨重大風險時能無後顧之憂。

即日起至10/31止活動期間內，凡成功完成網路投保「e桶金利率變動型年金保險(甲型)」，須完成繳納保險費並使用電子保單，保費達標並符合相關條件，且於2022/11/30前無撤銷、變更或解除契約等，即可獲得抽獎機會，有機會獲得SOGO百貨面額2萬元台幣電子禮券。