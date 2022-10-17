瑩碩(6677)授權給華潤雙鶴利民藥業(雙鶴利民)的帕利派(酉同)緩釋片藥物，適應症為治療思覺失調，向中國大陸國家藥品監督管理局(NMPA)提交藥品註冊申請已獲受理，除可依授權合約在本月認列階段里程碑金外，隨著大陸市場布局進入收成，將成為未來營運成長的重要引擎。

瑩碩看好中國大陸精神疾病藥品市場的前景發展，採取技術授權與中國大陸合作夥伴共創雙贏模式進行布局，除了本次的帕利派(酉同)緩釋片外，另有二項精神科藥物已遞交註冊申請，等待最後審批，有機會於今年底前取得第一張中國藥證，耕耘已久的中國大陸市場即將開花結果，對明年的營收與獲利成長將帶來顯著貢獻。

總經理顏麟權表示，瑩碩在去年初與雙鶴利民簽訂技術授權協議，運用自有技術平台CORS(滲透泵控制釋放系統)共同開發帕利派(酉同)緩釋片，當時正值新冠疫情嚴峻時刻，雙方透過視訊簽約，之後更克服各種難關，僅一年餘就一次性通過人體生物相等性試驗(BE)，並遞交藥品上市審查申請，完成二大關鍵里程，距取證上市僅剩最後一哩路，實屬不易。

帕利派(酉同)緩釋片為高技術緩控釋製劑，屬於第二代抗精神病藥品，適應症為治療思覺失調。目前市場上同成分控釋劑型藥品，除原廠專利藥外，只有一家學名藥獲准上市。去年該藥品市場規模合計約5,400萬美元，2018-2021年的年複合成長率達33.9%，且成長動能有逐年加速的趨勢。