公廣電視旗下華視新聞今年4月下旬起，短短兩周接連出現「共軍襲台」、「大屯火山爆發」及「蘇貞昌總統」等離譜快訊，造成社會不安及國安高層關切，警方依社會秩序維護法造謠案移送8名媒體人員；台北地院認為，從業人員無造謠犯意、未製造實害，裁定不罰。

華視新聞從今年4月20日起到5月3日，共播出「共軍襲台」、「大屯火山爆發」、「美國職棒隊徽誤植」、「蘇貞昌總統」、「上海日增千萬染疫」、「蔡ee」等6則離譜新聞快訊，不僅引發社會輿論的批判，檢察官也指揮調查局台北市調查處人員偵辦。

據了解，檢察官指揮台北處約談時任華視製作人、導播中心召集人、資深編輯、助理導播多人作證，並調閱現場監視器勘驗。檢察官並依據筆錄內容，親赴華視要求華視人員操作，另函文給NCC、新北市消防局，排除字幕機故障等外部因素。

檢方認為，4月20日共軍襲台、大屯火山接連快訊出包，確實受新北市府委託，並在正式攝影棚錄製防災影片與字幕，但編輯與導播等人一時疏失，忘記修改路徑與連結，才讓字幕在正式新聞與廣告時段循環播放。

至於4月24日蘇貞昌總統出包部分，則因編輯圖卡忘記更正，現場文字記者也漏注意。4月30日美國職棒球隊隊徽誤植，則是圖片與文字的連結錯誤；同日上海染疫日增千萬，則是編輯打錯字；5月3日蔡ee則是一組代碼，上字幕後忘記刪除。

檢方認為，共軍襲台與大屯火山事件，製作人、導播中心召集人、資深編輯等人有疏失，在審核與播放前未再三確認字幕路徑與連結，但沒有與不特定人散布災害謠言或不實訊息，不構成災害防救法，簽結全案。但警方依社維法移送，法官也裁定不罰。