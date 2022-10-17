氣溫驟降，一般人會想到心肌梗塞，但醫師提醒，腿部若梗塞也相當嚴重，民眾可觀察腿部感覺，來了解自己有無心血管堵塞問題，一般冬天時，腳會感覺冰冷，若是漸進式還無妨，但若是突然一陣冷，且伴隨著腿痛，且痛感越來越劇烈，就要小心腿部梗塞，若不趕緊就醫，一旦錯過黃金治療時間6~12小時，嚴重將截肢。

天氣變冷，不少人會感覺手腳冰冷，但有一種冷是突然感覺極度寒冷，伴隨著劇烈且加劇的疼痛，就要小心了。博仁綜合醫院副院長康志森在《健康2.0》節目中表示，若突然發冷，要注意可能是血液無法運送到腳部，導致周邊血管堵塞，最令人擔心的是，患者覺得非心臟感覺不適，所以不急著就醫，事實上，腳部突然發冷、疼痛，且越來越痛時，跟心臟梗塞一樣有危險性，雖然心梗會快速致命，「但嚴重的腳部梗塞會讓人最後截肢。」

康志森表示，曾有一病患原本住加護病房，原本逐漸恢復要轉到普通病房，突然喊腳部發冷，且顏色變得慘白，病患頻喊腳好痛，「我一摸脈搏，他從股動脈處已無脈搏，顯示周邊血液已無法運送。」

他並表示，這種疼痛通常發生於單側，發冷、疼痛感突然來勢洶洶地報到，若患者一感覺突然發冷、又很疼痛，且痛感加劇，就必須趕緊就醫，否則醫師也無法救治，「因為腳部於心臟而言，如同恆春離台北的距離般，因是屬於周邊地區又偏遠，血管分布較不密集且血管半徑較小，心臟打出的血液要運送到末梢，會越來越沒力，時間也要拉長，所以患者一感到腳部突然發冷、劇痛，一定要趕緊就醫治療，否則不是立即沒命，而是因截肢而沒腳。