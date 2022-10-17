近來氣溫驟降，不少人會喝熱湯或熱飲暖身，但小心熱飲是食道癌的致癌因子，衛福部國健署表示，除了菸酒、檳榔外，過熱的飲食溫度會腐蝕、傷害食道的健康，而過熱的溫度定義，根據世界衛生組織（WHO）的定義為超過65°C，高於此溫度的熱飲是食道癌可能的致癌因子，65°C也是人體覺得食物燙口的溫度，請民眾務必注意入口食物的溫度，減少直接對食道黏膜的傷害。

依國健署癌症登記和衛生福利部死因統計資料顯示，民國110年有2030人死於食道癌；罹癌患者中，9成以上為男性，好發於50至70歲，為男性中癌症標準化發生率第6名、癌症死因排名第5名。

東北季風影響加上近來罕見的強大「共伴效應」，天氣又濕又冷，民眾不免想喝熱飲、熱湯提高身體溫度。但國健署提醒，食道是食物進入胃腸的必經之道，也因此常暴露於致癌因子及病菌當中，進而產生病變。

國健署表示，食道癌好發於50~70歲，且以男性居多，已知食道癌致癌因子，包括：抽菸、飲酒、嚼檳榔、含亞硝胺食物(如醃漬、煙燻食物)、過熱的飲食溫度、食道曾受腐蝕傷害、吞嚥功能疾病、胃食道逆流、肥胖及口腔衛生不良等。

國健署提醒，WHO將超過65°C度的熱飲定為食道癌可能的致癌因子，而此溫度就是當覺得食物燙口的溫度，因此民眾一旦喝燙口的熱飲，就可能傷害食道的，請民眾務必注意入口食物的溫度，減少直接對食道黏膜的傷害。

國健署表示，食道癌患者初期大多無明顯症狀，民眾平時需留意自身的不適症狀，如有長期吞嚥困難或吞嚥時有異物感，切勿輕忽自身症狀，應提高警覺，務必及時就醫檢查，把握治療黃金期。