英飛凌科技（Infineon）於匈牙利采格萊德設立新廠，用於大功率半導體模組的組裝和測試，以推動作為全球碳減排關鍵的汽車電動化進程。此外，英飛凌還進一步擴大了投資，提高大功率半導體模組的產能，廣泛用於風力發電機、太陽能模組以及高能效馬達驅動等應用，推動綠色能源的發展。

英飛凌營運長Rutger Wijburg表示，英飛凌遵循的是長期可持續增長的發展道路。在低碳化和數位化趨勢的推動下，英飛凌半導體解決方案的市場需求不斷增長。采格萊德工廠為推動綠色能源的發展作出了重要貢獻，新工廠的建設將進一步助力英飛凌滿足日益增長的電動汽車應用需求。英飛凌很早就開始投資，促進電動汽車的未來發展，現已成為推動綠色能源轉型的關鍵半導體廠商。

電動汽車的發展趨勢是毋庸置疑的。根據分析師的預測，到2027年，全電動或混合動力汽車將占汽車總產量的50％以上。

現如今英飛凌為新廠追加了1億歐元的投資，並得到了匈牙利政府的支援。英飛凌采格萊德廠執行董事Tamas Szabo表示，英飛凌在匈牙利的發展已有25年的歷史，我們依靠當地高可靠性工業基礎設施來生產和製造創新的半導體產品。多年來，英飛凌在電源模組領域獲得了良好的聲譽並服務世界各地的客戶。

英飛凌在功率半導體領域穩居全球第一，長期致力於推動再生能源的發展以及綠色電力的高效儲存和使用。

作為全球汽車半導體市場的領導者，英飛凌也是推動電動汽車發展的先行者。2021年生產的電動或混合動力汽車，幾乎每兩輛中就有一輛在逆變器中使用了英飛凌的半導體元件。

英飛凌將為采格萊德新廠擴招275名員工，總員工數將達到約1600人。該工廠已於2022年2月開始正式進入量產。