前立委黃義交墜樓身亡，國民黨今晚表示，驚聞黃義交委員墜樓辭世噩耗，非常令人震驚及不捨；黃義交過往無論是公職或民代期間，從政表現十分優秀，不幸憾事發生，盼各界給予家屬空間，祈願家屬節哀保重。
黃義交今天被發現於北市內湖區文德路墜樓身亡，警方查出，黃義交獨自居住在該大樓3樓，事發時從自家住宅頂樓11樓墜落，詳細原因待後續調查。
★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。
前立委黃義交墜樓身亡，國民黨今晚表示，驚聞黃義交委員墜樓辭世噩耗，非常令人震驚及不捨；黃義交過往無論是公職或民代期間，從政表現十分優秀，不幸憾事發生，盼各界給予家屬空間，祈願家屬節哀保重。
黃義交今天被發現於北市內湖區文德路墜樓身亡，警方查出，黃義交獨自居住在該大樓3樓，事發時從自家住宅頂樓11樓墜落，詳細原因待後續調查。
★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。