前立委黃義交墜樓身亡，國民黨今晚表示，驚聞黃義交委員墜樓辭世噩耗，非常令人震驚及不捨；黃義交過往無論是公職或民代期間，從政表現十分優秀，不幸憾事發生，盼各界給予家屬空間，祈願家屬節哀保重。

黃義交今天被發現於北市內湖區文德路墜樓身亡，警方查出，黃義交獨自居住在該大樓3樓，事發時從自家住宅頂樓11樓墜落，詳細原因待後續調查。

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