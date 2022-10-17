70歲前立法委員黃義交，17日晚間於北市內湖區文德路住處住處墜樓，送醫不治。警方已經證實身分，並查知黃義交獨自居住在該大樓3樓，事發時從自家住宅頂樓11樓墜落，至於詳細原因則有待調查。
而黃義交臉書停在2012年1月23日，他坦言立委連任失利，也誠心祝願吾國吾民以及吾鄉吾土，都能平安康泰、蒸蒸日上，更祝福我的好友們凡盡心者皆如意、凡盡力者皆成功。
黃義交曾捲入周玉蔻、名媛何麗玲的三角戀情，昔日的「寶寶事件」震撼政壇。女方之一的周玉蔻目前仍活躍於媒體圈，但黃義交則完全淡出政治。但當年的緋聞話題，在近日隨著周玉蔻質疑蔣萬安身世，又遭到媒體曝光成為焦點。
黃義交2012年臉書全文如下：
春夏秋冬，又是一年開始。
去年，是我擔任台中市立法委員十三年的高峰與結束。
過去一年，我在本屆任期的全國重大立法達成十二項，選區的重大建設也陸續完工或定案。雖然，年底的連任競選最終失利，但我真心感謝選民十三年來所賜予我的支持和機會，沒有這十三年的民主洗禮與選戰磨練，我的生命不會如此璀璨充實。
同時，我要感謝上蒼的恩典，賜給我可以重新整備人生的空間。在下一個階段，我會努力歷練自己成為一個更完整的人，無論我人在哪裡，我仍會貢獻自己的心志與經驗，因為，服務人群，早已經內化成我的習慣與本能。
今天大年初一，誠心祝願吾國吾民以及吾鄉吾土，都能平安康泰、蒸蒸日上，更祝福我的好友們凡盡心者皆如意、凡盡力者皆成功。
義交與您同行，我們一起向前走！
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