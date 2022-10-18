陳時中內湖勘災遭檢舉闖紅燈 警依法開罰。(林郁平翻攝)

陳時中內湖勘災遭檢舉闖紅燈 警依法開罰

10月16日因尼莎颱風帶來豪雨，造成內湖地區嚴重淹水，民進黨台北市長候選人陳時中在幕僚開車陪同下前往勘災，卻被民眾發現他的車子闖紅燈，遂向警方檢舉告發，警方查證屬實，將依法開罰。

內湖分局表示，當日成功路五段與康湖路口嚴重積水，立刻啟動交通快打警力，在該路口豎立交通錐實施交通管制措施，過程中，員警發現一輛白色車輛自康湖路駛入該路口，因該車顯示雙黃警示燈且緩速前行，員警為避免該車駛入右側積水區，因此上前提醒駕駛，待號誌轉換後，指揮左轉成功路五段後離去，並不知道陳時中在車內。

警方後來接獲檢舉，指該白色車輛在路口已經闖紅燈超過停止線，經分局查證屬實，已製單舉發交通違規；依據「道路交通管理處罰條例」第53條規定，汽車駕駛人行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處1800元以上5400元以下罰鍰。

內湖分局表示，駕駛人行經路口時，應注意號誌管制及交通管制人員之指揮，警方本於行政中立，對於相關違規均依法舉發，以維交通安全與行車秩序。