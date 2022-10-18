每個人都有發洩不滿情緒的權利，不過《搜狐網》運勢專欄指出，並不是所有人都喜歡將心底的情緒表現出來，就像金牛座、牡羊座、摩羯座明明生氣，卻總是把怒氣隱藏在心底，外表看不出任何異樣，讓人難以摸透他們的心思想法。

【金牛座】

金牛性格穩重內斂，本就不會輕易發脾氣，即便心中有怒火，他們也懂得掩飾和隱藏，寧願憋在心裡，也不要因為一時衝動而波及別人。不過金牛的忍耐度也是有限的，當別人觸碰到他們的底線，之前的不滿就會一口氣全部爆發出來，想擋也擋不住。

【牡羊座】

牡羊直率坦誠，但在情緒的表達上卻格外內斂深沉，哪怕怒火中燒，表面看來還是不悲不喜的淡定模樣，讓人誤以為他們的情緒沒有產生變化，實際上他們只是很擅長掩飾怒氣罷了。當牡羊內心越生氣，表現就會越理智，默默的將怒氣藏在內心最深處。

【摩羯座】

摩羯總能把自己的情緒和心思隱藏起來，以至於跟他們相處再久，也無法看透他們的心思想法。不過摩羯不發火並不代表沒脾氣，若能把怒氣憋在心裡，並克制住情緒，他們絕不會和別人大吵大鬧，但對方一再招惹挑釁，忍無可忍的他們就會爆發出強大的殺傷力。