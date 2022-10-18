根據韓國官方18日資料，由於過去兩年多新冠疫情緣故，當地民眾已把外送平台納入一種購物習慣，因此，在需求還在的2022上半年，韓國多增加5萬多名相關從業人員，也就是每個月多增加將近1萬名。

韓國在今年1到6月期間，快遞與送貨工作者共有31.1萬人，較去年多增加5.2萬，年增率為20%，至於韓國有工作的人數一共有2800萬。韓國政府表示，是因為新冠疫情期間，愈來愈多人選擇在網路上購物，慢慢就變成趨勢。

另外在這6個月內，韓國食品相關產業的勞工減少4.6萬至156萬人。同時，因為數位化愈來愈普及，昔日有金飯碗之稱的銀行業，也減少2.2萬名員工，總數降至22.6萬。

薪資方面，月薪在200萬韓元，約1,402美元，至300萬韓元之間的韓國勞工，今年上半年比重來到35.1%，年增1.8%。至於每個月在100萬韓元，至200萬韓元之間的較低收入者，比例則大減3.9%為15.9%。

韓國到9月為止，已經連續第19個月就業市場的工作，只有增加不見減少，上個月較去年同期多增70.7萬個職缺。不過，韓國政府示警，在目前韓國通膨大漲，加上大力升息以及出口趨緩之下，當地人力市場將會受到衝擊。