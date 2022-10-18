受尼莎颱風外圍環流影響，北台灣降下豪大雨，新北市樹林保安市場旁的公園16日排水宣洩不及，導致雨水溢流至地勢低窪的市場，新北市經發局昨日立即會勘，增設公園排水通路，新北市副市長陳純敬今也率隊勘查，規畫雙重防護措施。

新北市副市長陳純敬今率隊，邀請技師勘查，規畫新設雨水集水井，提高原設施6倍容量，將雨水流放至沙崙大排，並在井內增設壓力排水機具，做好雙重防護。

陳純敬表示，樹林保安市場是長條型開放式攤集區，內部已完整規畫雨水、汙水排放系統，並採獨立建置及納排，不影響雨水排放，市府已規畫在公園側採土溝集水方式匯流，達到生態排水雙贏方案，市府也提醒施工團隊，隨時監測水情應變，加速完成優化工程。

保安里長、保安市場總幹事詹勳坤表示，公園水溝排水不及，導致市場內部積水，並非市場工程不善，感謝市府立即優化公園側排水系統。

經發局長何怡明說，希望藉由本次公園側排水系統優化提升、人員加強巡檢維護管理，因應未來氣候劇烈變化，市府將致力保障市民生命財產安全、提升購物環境。