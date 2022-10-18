電源供應器廠博大(8109)自結前9月每股稅前盈餘為9.6元，由於第4季逢年底盤點及歐美聖誕節年假，博大預估，第4季營運將略低於第3季，目前客戶訂單狀況良好，明年營運成長可期。

博大主攻利基型產品，受惠於新能源、鐵道交通及工業等需求強勁，博大9月營業毛利為8125萬元，年增18.93%，在新台幣貶值挹注下，單稅前盈餘為1.66億元，年增208.54%，單月每股稅前盈餘為2.18元；累計前9月合併營收為12.97億元，年成長15.65%，營業毛利為5.92億元，年增8.31%，稅前盈餘為7.37億元，年成長100.96%，每股稅前盈餘為9.6元。

博大表示，第4季因逢年底盤點及歐美聖誕節年假，預估單季營運將略低於第3季。

在產能方面，博大有台中及大陸無錫兩大生產據點，其中，無錫產能占比75%，台灣約占25%，台灣以高階產品及研發為主，因應客戶訂單需求，目前已投入台中新廠擴充，預計2024年第2季有望量產。

博大表示，目前訂單已滿至明年第1季，公司已開始接明年第2季訂單，全年業績可望創下歷年新高，只要沒有意外變數，明年可望持續成長。