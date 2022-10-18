中油煉製事業部前執行長徐漢貪汙案，專案小組在其辦公室搜出2700萬元現金，但徐漢在日前的合議庭中再度否認犯行，且多名被告指控徐漢涉貪，橋頭地院審理後，裁定從10月25日起再度延押徐漢兩個月，禁止接見、通信。

裁定書指出，徐漢因為違反貪汙治罪條例等案件，包含購辦公用器材、物品浮報價額，及舞弊罪、對於違背職務行為收受賄賂罪等。

徐漢至今否認全部犯行，不僅就收受賄款的金額等犯罪情節前後供述不一，對於和其他被告的共謀、分工細節也不相符。律師雖為徐漢辯稱，徐所犯非暴力犯罪，且無再犯之虞，加上徐漢已經被中油公司調整職務為管理師並停職中，對中油及其他人已喪失影響力，請法官給予交保的機會。

法官審理後認為，徐漢所犯都是重罪，且徐漢雖然被調整職務並停職，但他在搭乘囚車移送橋院時，還能設法要求同案被告更改口供。徐漢有逃亡與勾串之虞，因此對徐漢處以延押兩個月，禁止接見、通信。