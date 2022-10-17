24歲馬來西亞籍蔡女大生命案，涉有重嫌的30歲陳柏諺17日中午出院，經士林地檢署檢察官複訊，依殺人重罪，且由逃亡、勾串證人、滅證之虞為由法院聲請羈押，而陳嫌的前科也一併曝光，他原名陳巍元，曾經駕駛小貨車撞傷自行車騎士後逃逸，但因辯稱不知道自己撞到人，南投地檢署檢察官採信後予以不起訴。

陳男13日因吞服大量止痛藥送醫，過程中稱「我掐死了女友」，警方在屋內發現，24歲蔡姓女大生陳屍在屋內，脖子上有瘀傷，現場沒有打鬥、掙扎的痕跡，陳男第一時間說，女友想死，但他沒有辦法完成，他幫忙女大生完成，企圖降低自己的刑責。

陳17日出院後辯稱，兩人今年4月透過IG認識後，直到今年8月，蔡女與原本的男友分手後，兩人自10月8日展開交往，共同出入高級餐廳所費不貲，交往的5天當中，兩人發生6、7次性關係，直到13日上午11時兩人因錢財口角，他失手殺死蔡女，辯稱自己「想要嚇嚇她」。

檢察官複訊後發現陳男曾經改名，原名陳巍元，曾經在2012年9月22日駕駛小貨車撞傷自行車騎士逃逸，南投警方通知到案後，他辯稱沒有聽到聲音，不知道自己撞傷騎士，檢察官採信予以不起訴。

陳男的父親現居住在南投，陳獨自北上到新北市鶯歌租房，從事營造業打零工，平時與父親很少聯繫，家中還有一名胞姊，也鮮少聯繫，陳父稱不知道他交女友，對於兒子近況並不知情。不過，17日出院家人有到醫院幫忙辦手續，卻未陪同到警局。