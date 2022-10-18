近幾年來與中國脫鉤的討論一直是美國與其他工業化國家的熱門話題，為預演一旦因重大事件被迫全面與中國經濟脫鉤，日本的本田公司在今年夏天進行一項絕密的供應鏈重組計劃，以了解一旦與中國脫鉤，日本企業將會擔負何種代價。

《日經中文網》報導說，脫離中國供應鏈將會大大增加所有產品的成本，今年夏天本田公司開展一個絕密項目，探討用盡可能少的中國製造的部件製造乘用車和摩托車的可能性。

報導說，中國是世界上最大的汽車和其他車輛市場，擴大中國業務對日本企業提高利潤率是至關重要的。如果台海發生緊急情況，企業將不得不選擇是否繼續在中國開展業務。

本田在中國的汽車銷售量佔該公司30%以上，以中國作為主要收入來源的政策將保持不變。但是，本田要面對中國供應鏈帶來的風險，必須先制定應急計劃。除了本田中國廠零件持續在大陸採購之外，該公司抓緊估算從東南亞等其他地區採購的成本，研究應對供應鏈風險的各種方案。

報導指出，如果日本從中國進口的零部件有80%中斷2個月（約合1.4兆日元），日本不僅無法生産家用電器、汽車和樹脂，而且也無法生産服裝和食品，大約會失去53兆日元的產值。早稻田大學的戶堂康之教授等人在富岳超級電腦上計算的結果發現，這相當於日本每年失去10%國內生産總值（GDP）。

冷戰結束後的全球化趨勢增加各國經濟上相互依賴，日本與中國的關係特別緊密。2020年日本從中國的進口佔進口總額的26%，比美國或其他國家更多，擴大在中國的業務對提高日本的競爭力至關重要。

報導說，日本一旦脫離中國，其產品的價格也將提高。根據供應鏈研究企業Owls Consulting Group（東京港區）的數據，如家用電器和汽車等80種主要産品停止從中國進口零件，改為國內生産或從其他地區採購，那麼將使成本每年增加13.7兆日元，這個規模相當於在東京證交所主板上市的製造業企業總利潤的70%。而如果增加的成本轉嫁到個別産品上，個人電腦的平均價格將上升50%，智慧手機將上升20%，這個漲幅比烏克蘭危機和其他因素造成的通貨膨脹率要大很多。

報導表示，一些國家正在加強將中國排除在供應鏈之外的舉措，日本企業也在做應對風險的準備，在9月對100名日本企業家進行的調查中，有96%的人表示關注台海的突發事件， 82%「有」或「正在考慮」針對實際突發事件採取應對措施。

市場對中國的風險也很敏感，一項對全球約13000家企業的調查顯示，與2009年底的平均股價進行比較，在中國銷售比例高居50%-75%的企業，其股價至今下降10%左右；若是在中國銷售比例在25%以下的企業，股價則上升了60%。

報導認為，在冷戰期間由於東西方之間的供應鏈沒有聯繫，日本企業去蘇聯化和去中國化都比較容易，但現在從原材料的上游到産品組裝的下游，都與中國緊密地聯結。今後似乎得要求日本企業在平常情況擴大中國業務，同時還得建立一個在緊急情況下不依賴中國的供應網路。