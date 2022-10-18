中央銀行公布9月銀行辦理人民幣業務概況，存款餘額月減人民幣73.29億元（以下單位均人民幣）或0.67％，來到2,152.09億元，創八年八個月新低。

根據央行統計，9月外匯指定銀行（DBU）存款餘額月減79.7億元或4.15％至1,842.37億元、也創八年八個月新低，且連續四個月減少，累計至今更已大減逾267億元。國際金融業務分行（OBU）餘額309.72億元，則是小幅月增6.41億元或2.11％。

人民幣存款餘額在2015年6月達到最高峰的3,382.18億元後，開始反轉下滑。央行官員說明，9月DBU包括個人戶及法人戶、定存及活存均為減少，主要是廠商貨款收入直接轉兌為新台幣，還有部分法人戶將人民幣活存轉為利率較高的美元定存，個人戶更已連19個月流出。

目前銀行人民幣優惠存款專案利率，除1個月期最高還有3.05％，其他各天期全部低於3％，3個月、6個月、9個月、1年期最高各為2.85％、2.38％、1.5％、2.4％，遠低於過去動輒5％起跳。

央行官員強調，國內人民幣市場已是成熟穩定發展期，近年來存款餘額變動幅度均不大，不論增減都相對平緩。另台灣人民款存款餘額在主要離岸人民幣市場續居第二位，僅次於香港，高於新加坡及南韓。