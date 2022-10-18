外媒稍早引述消息報導微軟本周小幅裁員後，微軟稍早證實消息，但並未透露裁員人數。微軟日前已預警上季（7至9月）營收成長率恐創下5年多來最低紀錄，如今又在財報發表前裁員，令外界更加看衰科技業前景。

微軟發言人表示：「微軟和其他公司一樣，定期檢討事業優先順序，並視業務需求調整企業結構。未來一年我們將繼續投資事業，並在主要成長領域招募新血。」

今年7月微軟公布第二季（4至6月）獲利成長率創下2年來最低紀錄後，財務長胡德（Amy Hood）已預告微軟將放緩人才招募，日後重心放在主要成長領域。微軟當時已透露，公司向來在新會計年度（7月起）開跑時進行人事調整，而這回計畫的裁員幅度不到1％。微軟當時全球人力規模超過20萬人。

Axios網站在17日引述消息報導，微軟本周正式裁員，但影響人數不到1,000人。微軟雖證實裁員消息，但並未說明本周裁員究竟是7月宣布的計畫之一還是額外的裁員措施。