美元狂飆已讓日本與全球多國都已嚐到苦果。不過在上周舉行的全球財金首長會議上，卻沒有跡象顯示會有類似1985年多國共同干預匯市的廣場協議出現。

在英鎊走強下，美元指數17日回跌到112.76附近。由於英國新財相韓特 (Jeremy Hunt) 稍後將宣布稅收與支出新措施，外界預期先前減稅計畫將被逆轉，帶動英鎊兌美元盤中最多升值1％。日圓與歐元也微幅走升，前者雖在148.67兌1美元價位附近盤旋，但與上周創下148.86的32年低點仍然相差不遠。歐元兌美元則小漲0.1％到0.9728。

在日本主導下，七大工業國（G7）財金首長在12日聲明中，將密切關注市場「近期波動」一詞納入。但該警告與日本財務大臣鈴木俊一揚言將再入市干預，並無法遏止日圓兌美元下探到32年新低。

儘管鈴木與其他國家都對美國聯準會激進升息所引發的美元強升有諸多抱怨，但他也坦承目前各國並無聯合干預計畫。

鈴木13日在華府記者會上指稱，許多國家認為有必要審慎關注全球貨幣緊縮的外溢效應與當前環境下的貨幣走勢。然而針對採取聯合行動來干預匯市卻沒有任何討論。

美國財長葉倫明確表態，表示美國對採取協調一致行動並無興趣，她強調美元強勢是「美國與他國貨幣緊縮不同調所產生的自然結果。」

在問及是否考慮協商「廣場協議2.0版」時，葉倫重申由市場決定的美元價值符合美國利益。迄今她的看法依然沒變。

1985年美元狂升曾使得英、法、德、美、日等國聯合起來削弱美元強勢，並協助降低美國貿易逆差。由於當時協議敲定地點為紐約廣場飯店，因此也被稱為廣場協議。在廣場協議一出後，隨後12個月時間美元重貶約25％。

但鑒於美國現今無意考慮這類協議，迫使他國必須另尋其它做法以減輕強勢美元所帶來的痛苦。部分新興國家透過升息來捍衛本國貨幣，即使這會讓它們付出讓經濟成長大幅降溫的代價。