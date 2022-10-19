國民黨立委溫玉霞問國防部，為什麼明年戰機所用油料，預算編列較今年少，如何因應共機侵擾與威脅，參謀本部後勤次長許金騰中將表示，今年因提高戰機的戰備存量，所以一次買足，因此，明年就不要再買了，但明年的戰機油料編列70億元，都用做年度戰備與訓練，已是歷史最高。

許金騰說，今年戰機油料每加侖60元，國軍提高戰備存量，多花13億元一次買足；明年的戰機油料每加侖漲到129元，但因國軍的戰備存量今年已買足，所以明年只買年度戰備與訓練的油料。