網飛（Netflix）扭轉了今年重創其股價的用戶流失劣勢，並看好第四季訂戶可望再增加450萬個，在該影片串流巨頭即將提供含廣告的新訂閱選項之際，讓投資人放下心中大石，受此激勵，網飛周二盤後股價大漲逾14%，報275.50美元。

在發布財報之前，曾以快速成長成為市場寵兒的網飛，在用戶流失的陰影籠罩下，今年以來股價已經下挫近60%。

共同執行長Reed Hastings對上季表現感到欣慰，稱數季來的萎縮終於結束，但他也表示，公司仍需要聚焦於內容、行銷和含廣告的低價方案，以持續增強成長動能。

●第三季業績

網飛第三季營收年增近6%，為79億美元，優於市場預期的78億美元。每股盈餘為3.10美元，優於市場預期的2.13美元。

全球新增用戶達240萬個，較華爾街預期多出1倍多，並扭轉了在全球經濟情勢惡化與同業競爭加劇之際，其上半年流失120萬用戶的低迷表現。目前網飛在全球的總訂閱用戶達到2.231億個。

網飛在第三季推出《怪奇物語 4》、《非常律師禹英偊》、《食人魔達默》等多檔熱門新作，成為推動訂戶增長的主力。

●公司展望

網飛預期第四季新增用戶可望達到450萬個，超出市場預測均值420萬個。

網飛預估第四季營收為78億美元，不如市場預期的79.8億美元。該公司表示，營收較第三季下滑，主要受到於美元走強影響。

網飛在給股東信中表示，其他媒體公司的串流事業正在虧損，「我們的競爭對手正大舉投資以提振用戶增長和參與度，但建立一個大型、成功的串流媒體事業很困難」。網飛估計今年競爭對手的合併營運虧損將「超過100億美元」，而網飛的全年營業利益可望介於50億～60億美元。

該公司將在11月初推出內含廣告但每月只要7美元的新訂閱選項。產品長Greg Peters表示，就長期來看，我們對新方案將帶動營收和獲利大幅成長充滿信心。不過他沒有透露公司預期這項新方案能帶來多少新訂戶或營收。

網飛表示會繼續發布營收、營業利益等項目的財測，但不再提供新增用戶的季度預測。該公司表示，未來將把營收作為主要的營運指標。

●市場觀點

Investing.com分析師Haris Anwar表示，網飛令人驚豔的數據顯示該公司的成長故事遠未結束。

PP Foresight分析師Paolo Pescatore表示，網飛目前的一些訂戶料將轉向價格較低的選項，「有些人會降級或決定回到網飛，此舉既是為了留住訂戶，也是為了吸引新用戶加入」。

Wedbush分析師Michael Pachter表示，含廣告的訂閱選項提供對價格敏感的訂戶另一種替代方案，有助於減少用戶取消訂閱的情況。