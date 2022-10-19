第24屆達福林匹克運動會(Deaflympics，俗稱聽障奧運)保齡球項目，將於今年10月20日到30日在馬來西亞吉隆坡舉行，中華代表隊19日出發，目標突破上屆2金1銅成績。

聽障奧運為每4年舉辦一次的國際綜合性運動賽會，是聽障運動的最高殿堂，第24屆聽奧原訂2021年舉辦，受新冠肺炎疫情影響延至今年5月在巴西南卡西亞斯舉辦，當時中華代表隊取得2金7銀8銅、總排名第16成績，其中保齡球項目經國際聽障運動總會決定，延至今年10月在吉隆坡舉行，中華隊共有男、女選手各6名，將挑戰單人賽、雙人賽、三人賽、團體賽及盟主賽。

保齡球一向是中華隊參加聽奧的獎牌庫，近3屆都有金牌進帳。本屆代表隊網羅了第23屆聽奧男子個人賽金牌張立孝、女子團體賽金牌林雅琴、薛秀珍、張堯茜、黃淑敏、第22屆聽奧女子盟主賽銀牌林香孜等好手，本屆聽奧期待獎牌數及總排名更上層樓。

教育部體育署表示，我國聽奧保齡球選手在新冠肺炎疫情期間仍積極備戰，為爭取最高榮譽而努力，體育署將持續作為代表隊的後盾，期待選手能展現辛勤訓練的成果，突破上屆2金1銅的成績，也邀請國人一起為聽障選手加油，在世界競技舞台爭取更好的成績。