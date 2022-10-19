清華大學19日公布五大發展策略，要在4年內將清華大學最具特色的「跨領域多元學習」比率從25％提升80％，建立雙軌導師制度以提升師生連結，並設立「清華傑出人才發展基金」，鼓勵優秀教師，有效攬才、留才。

清大指出，校長高為元自今年5月上任後，積極拜訪行政與教學單位、校友、政府部門及業界代表，了解各界期待及清華面對的挑戰，也邀集師生組成「策略規畫小組」，歷經7次會議逐步聚焦，召開全校公開說明會，並於昨向校務發展委員會提出完整報告。

高為元說，策略發展將以「人」為軸心，也會秉持當初參與校長遴選的信念，堅持包容、公平及多元價值，落實民主治校、打造學術自由。

清大近年致力推動跨領域雙專長，大學部約25％的畢業生均具備第二專長。策略小組成員之一的教務長巫勇賢說，策略發展目標一就是要將清華的既有優勢再放大提升。目標二則是要提升師生連結，增加學生與導師的互動。

目標三是希望校內9成以上教師每年在教學、研究、輔導、服務4個向度上，為自己擬定超越前年的年度發展目標。目標四是要建立以人為本的研究環境，在4年內設立「清華傑出人才發展基金」。

目標五則是針對學生、教師及社會三大面向來評估並統籌各項目標的執行。策略小組成員之一的副校長戴念華表示，將把各項目標與深耕計畫結合，定期檢核境外招生、英語授課、永續發展、鼓勵教師參與國際學術組織等多元目標的成效。高為元表示，訂出策略發展目標只是一個起點，未來還將定期檢視成效並持續滾動調整。