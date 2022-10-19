新加坡前外長楊榮文接受港媒專訪時表示，大陸之所以堅持「動態清零」、長期封城，除了防疫，另一項原因是大陸目前處於「備戰」狀態。楊榮文說，「中國不止是清除病毒，也是清除海外勢力滲透中國社會、互聯網及中國機構，所以這是一次內部清洗，因為中國已為可能戰爭做準備」。

楊榮文說，大陸不想要戰爭，但引用孫子在《九變》中的說法，「無恃其不來，恃吾有以待也；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也」，正是為避免戰爭，而為各種形式的戰事做準備。

大陸前駐美大使崔天凱2021年12月離開華盛頓返京時，也質疑美國打壓中國「無底線」，中國要做足準備。楊榮文說，大陸國家主席習近平過去多次提及處於「百年未有之大變局」，說法最終就是可能與美國開戰，只是不能公開表示，而類似中美對峙的狀態，可能持續多年甚至數十年。

不過，楊榮文指出，大陸領導人接連外訪，都是釋出防疫開放的信號，他相信在二十大後，也將陸續有類似的高調外訪，中國長遠也會繼續開放。楊補充說，中國不少省市實際上都不戴口罩，目前大陸長者的疫苗接種率拾級向上，加上大陸疫苗接種率提升及使用口服藥下，相信中國防疫措施終會放鬆，窗口可能是數月後、農曆新年之後。

至於香港，楊榮文說香港未來經濟取決於中美關係及全球經濟收縮步伐。他說，目前美國及其盟友的注意力集中在俄烏戰爭，某程度上中國得益，如果中國可以避免捲入不斷升級的局勢，香港可受益。他笑著說，「這些大背景，香港並無法控制，只能接受，好像颱風要來，無須掙扎，做好預防就好」。