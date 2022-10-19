都說「人各有命，上天註定」，有些人即便懶惰，卻懶人有懶福，特別的幸運。搜狐號《星座不求人》分享，天秤座、巨蟹座、金牛座本性雖懶，但福氣超好，不僅生活混得風生水起，還容易接近成功，簡直是懶人行大運。

▍天秤座

天秤座屬於及時享樂類型，從不與人爭搶，只想輕鬆過生活，他們在人際關係上尤其敷衍，對於不感興趣的人，他們打從心底就不會想要去接觸，但這麼懶惰的他們，反而更容易接近成功，因為他們對成功的定義，就是開開心心過自己的生活。

▍巨蟹座

說到「懶」就不得不提巨蟹座，他們愛料理卻不愛洗碗，愛旅行卻不愛走路，不開心就不說話、不回訊息，甚至連戀愛都不想談，但別看他們那麼懶，其實他們福氣超好，就算是混吃等死，也能夠混得風生水起，簡直是懶人行大運。

▍金牛座

別看金牛座賺錢勤快就以為他們不懶，要是銀行裡有好幾個零，他們可以睡到下午都不起床！雖然本性很懶，但該拚命賺錢時他們可是一點都不含糊，因此總能幹出一番大事業，往後數十年只要享福就好，讓人羨慕不已。