我們面對風雲四起的大環境，很多時候都是因碰撞而成長，然而，人有惰性，想好好努力一番，卻是三天打魚兩天曬網，只想躲入安逸之中，這時如果有個執著的人拉一把，說不定就翻身了，《科技紫薇網》運勢專欄指出天蠍座、摩羯座、處女座有非常執著的個性，只要把你當作朋友，會願意出手幫助，在他的帶領下成功就在不遠處。

▍天蠍座

當提起天蠍座，常會讓人聯想到復仇心重、佔有慾、極端，這些特質似乎都透著一股強烈的自尊心，剛開始認識時，會感到天蠍座很冷漠，不易親近，然而混熟以後會熱情到令人窒息，只要把你當朋友，就會願意出手幫忙，天蠍座的洞察力相當強，能分出誰該親近、誰該遠離，對趨勢的判斷力也很優秀，再加上天生的執著，想要成功並不難。

▍摩羯座

摩羯座可以活得很精彩，卻不容易活得輕鬆自在，他們的人生就像一張還未完成的清單一樣，不斷刪除事項、不斷新增，甚至覺得休息是很奢侈的事情，閒下來沒事做的狀態最讓他們心慌感到自責，受到土星的控制，會壓抑自己的慾望，把它轉化成行動力，去實現目標，極端一點的話，會達到廢寢忘食的狀態，或許不必像摩羯座一樣自虐，但若是因為慾望太多而分散心力，這種轉移慾望的方式正是你該效法的。

▍處女座

最愛設定規則，那一定非處女座莫屬了，潔癖是一種規則，追求完美是更是一種準則，熱衷於設立各種規則，源自他們對內心對於秩序感的追求，一旦被破壞，就會渾身不自在，有些人為求目的不擇手段、忘了初衷，追根究柢，這都是內心的秩序被破壞所導致的，若你能學習處女座建立秩序、有條不紊的能力，不只有助於事情成功，就算一時失誤，還能保護自己不會摔得那麼重。