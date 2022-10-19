每個人的性格不盡相同，談戀愛時的表現自然也都不一樣。運勢命理網站《靈匣網》點名巨蟹座、天秤座、雙魚座、處女座、水瓶座的女生乖巧懂事，在感情中從不任性妄為，且好哄又省心，讓另一半更願意為她們付出真心。

第五名、巨蟹座

巨蟹女溫柔順從，小時候就懂得討父母長輩歡心，長大後她們更將這樣的性格發揮到極致，不僅能和男友和睦相處，還懂得如何與對方相親相愛，保持熱戀的狀態，是大家眼中懂事又溫柔，從不任性的好女友。

第四名、天秤座

天秤女柔情似水，從不在男友面前飛揚跋扈，而是百依百順，體貼入微，她們捨不得伴侶有半點煩惱，甚至是一絲痛苦，所以在另一半面前她們總是表現得乖巧懂事，好哄又省心，而這也使她們能夠輕易留住對方的心。

第三名、雙魚座

雙魚女文靜典雅，善解人意，在愛人面前她們表現大肚，從不意氣用事，更不會在人前亂發脾氣，即便另一半做錯了事，她們也不會口出惡言、埋怨爭鬧，而是輕言解釋、好言相勸，人前人後都給足對方面子。

第二名、處女座

處女女善良體貼，懂得謙讓，不僅言談舉止自然大方，獨立性也非常強，不會對男友過分依賴，也不會任性糾纏，讓對方可以努力拚搏事業，或去做自己想做的事情，而這也使另一半更願意為她們付出真心。

第一名、水瓶座

水瓶女單純率真，認為愛一個人就要愛對方的一切，因此她們對男友的包容度相當高，也讓伴侶相當省心，雖然這使她們在戀愛中的地位稍微降低，但面對視自己如生命的單純女生，沒有一個男生會願意鬆開手的。