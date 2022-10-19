在高通膨打擊消費者購買力的同時，美國玩具大廠孩之寶（Hasbro）又得和高庫存奮戰，該公司18日公布第三季業績，營收與淨利雙雙下滑。

孩之寶第三季淨利較去年同期大減49％，降至1.29億美元，每股盈餘93美分，相較於去年同期的2.53億美元和每股1.83美元。扣除一次性項目，調整後每股盈餘為1.42美元，遠遠不及華爾街分析師預估的1.53美元。

孩之寶上季營收年減15％，降至16.8億美元，符合市場預期。該公司表示，美元強勁升值將該季營收削去3％，金額將近5,400萬美元。

美國位在40年新高的通膨率侵蝕可支配所得，讓家庭在購買玩具時更加謹慎。孩之寶執行長考克斯（Chris Cocks）在法說會上表示，公司發現今年消費者對價格越來越敏感，促銷也成為提升買氣的重要手法。

在此同時，孩之寶面臨高庫存壓力。考克斯表示，上季孩之寶必須增加促銷活動來消化庫存。然而此舉也造成獲利下滑。

孩之寶的高階主管表示，公司分配更多促銷和廣告支出給第四季。今年迄今的數據顯示，提前促銷的市場也能呈報更好的業績。存貨壓力並非孩之寶獨有，其他玩具大廠與零售商皆面臨庫存過高問題。孩之寶向投資人表示，公司的庫存將能協助滿足年終購物旺季需求。

孩之寶上季營收萎縮主要因為北美市場銷售下滑14％，以及零售商提前採買，讓部分營收移轉至第二季。

此外，去年同期孩之寶的營收有《彩虹小馬：活力新生代》（My Little Pony: A New Generation）等影片加持，在比較基期較高的情況下，上季電影和電視收入年減26％。

就地區別來看，上季歐洲市場銷售下滑11％，不過亞太和拉美市場銷售分別上升10％與15％。

展望本季，孩之寶預期第四季的業績與去年同期持平。