日本知名諧星仲本工事，身為國民級綜藝《八點！全員集合》班底成員的他，人氣可說是居高不下，不過如今卻傳出不幸消息，他日前過馬路時發生車禍，雖然緊急送醫治療，卻沒能在鬼門關前救回一命，享壽81歲，噩耗傳出後震驚各界，而他晚年與妻子分居，獨自生活在堆滿垃圾的住處，晚年慘況被挖出後，令人不勝唏噓。

日本知名諧星仲本工事，本月18日在橫濱一處沒有號誌燈的路口違規過馬路，被準備右轉的車輛撞倒，雖然緊急送醫治療，但因為頭部遭到嚴重撞擊，儘管動手術搶救仍然沒有恢復意識，最終因急性硬腦膜下血腫，於隔天(19日)晚間10點22分逝世，享壽81歲，噩耗傳出後讓人難以置信。

綜藝界大哥松本人志發文哀悼。(松本人志推特)

仲本工事在演藝圈繳出漂亮成績單，不過感情路卻相當不順遂，生前一共經歷三段婚姻，第一任妻子紀子因心臟衰竭病逝，和第二任妻子美惠生結婚生下1男2女，不過這段婚姻維持13年就宣告結束，2012年宣布迎娶小27歲的演歌歌手三代純歌，當時這段「父女戀」曝光後，可說是震驚各界，不過僅維持9年就因為夫妻感情失和分居。

據悉，他與第三任妻子原本在住家一樓經營KTV維生，但妻子離開後無人打理，住家不僅堆滿雜物宛如垃圾屋，還飄出濃濃臭味，在惡劣環境長年獨自居住的他，可謂晚景淒涼，逝世消息傳出後，除了粉絲發文哀悼外，綜藝界大哥松也發文「作喜劇的人卻悲慘結束人生，實在很難過，為逝者的冥福祈禱」。