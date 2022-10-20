3歲女童慘遭方姓生母與胡姓同居人凌虐致死，二審今天宣判，仍維持一審刑度。（本報資料照片）

台南市一名3歲女童去年7月間被方姓生母及同居胡姓男友每周以棍棒、徒手施暴凌虐，或要求女童伏地挺身撐地7小時等手段凌虐，女童身亡前身體不適求助，還遭胡男推撞牆致休克，送醫不治。一審判決，方女與胡男被依共同犯妨害幼童發育致死罪，各判處有期徒刑13年6月及13年2月，經上訴，台南高分院今撤銷原審判決，刑度維持不變。

方女丈夫2019年1月過世，原將女童從基隆帶回嘉義給舅公照顧，去年7月15日，方女將女童接回台南同住，未料女童被接回台南後，就長期飽受方女與胡男虐打。女童送醫時，全身瘀傷、牙齦裂傷、低血糖及多處皮下氣腫，經解剖，全身多處鈍力傷致顱內出血腦幹外傷性重度軸突損傷、十二指腸壞死出血及破裂併腹膜炎、橫紋肌溶解症及大量出血，狠心生母案發後還一度稱「只是拿拖把管教」。

一審判決指出，女童因不願配合大人指令且「勸誡不聽」，去年7月下旬起遭胡男與方女凌虐毆打，胡男每周打1、2次，徒手或持鋁合金材質「驅塵氏」拖把把柄處，毆打女童四肢、屁股，並大力捏掐女童臉頰、雙耳耳垂，每次毆打2、30分鐘。

方女毆打虐女頻率更高，每周3至4次，每次30分鐘至數小時不等，徒手或持拖把把柄處毆打女童四肢、屁股，並大力捏或以指甲刺掐女童口鼻、臉頰皮膚；咬女童臉頰或手部；方女還要求女童以伏地挺身之姿勢撐地，以腳踩其後背，伏地長達約7小時，女童因體力不支，改以頭頂地板支撐，致嘴唇缺水致乾裂流血。

女童身亡前連3天遭虐打，方女因與胡男口角，怒找女童出氣，8月28日晚間，方女拿拖把把柄、木梳毆打女童，胡男返家接著毆打後，最後女童被罰跪。隔天凌晨，女童因不適、躁動無法入睡，兩人不滿被干擾，又腳踹毆打，29日晚上，胡男因女童不肯吃飯，痛毆女童，30日晚上，胡男不耐女童稱想吐，推女童撞擊地板及牆面，致女童牙齦裂傷、上排牙齒斷裂2顆、急速休克而失去意識。

方女、胡男見狀叫救護車將女童送成大醫院救治，女童當晚10時28分許到院前已無呼吸心跳，晚間11時4分死亡。

一審合議庭審酌，女童長時間飽受胡男與方女凌虐傷害，終致死亡，所受痛苦強度、恐懼程度及時間持續性，連一般成年人都難以承受，兩人嚴重違反兒童權利公約施行法，依共同犯妨害幼童發育致死罪，將方女與胡男各判處有期徒刑13年6月及13年2月，上訴二審，台南高分院20日宣判，仍維持一審刑度。

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