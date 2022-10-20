面對美中衝突及兩岸緊張對全球半導體產業供應鏈的衝擊，台積電董事長劉德音昨日信心喊話要「大家放心」，不過根據外媒披露，台積電為降低地緣政治風險，正考慮擴大在日本的產能。

台積電目前正在日本九州島興建在日本的首座晶圓廠，該廠耗資數十億美元，並獲得日本政府的補貼。華爾街日報（WSJ）引述知情人士說法指出，日本政府已經示意，希望台積電能夠進一步在日本擴大產能，台積電目前正在研究這樣做的可行性。

知情人士指出，如果在日本擴張超出目前的計劃，台積電將考慮在九州生產更先進晶片。台積電發言人則表示，日本廠目前按照原訂計畫進行，進度良好；日本經濟產業省半導體產業主管官員也拒絕評論。

日本經濟產業大臣西村康稔16日赴台積電熊本廠視察，稱「工廠進度以前所未有的方式推進」，且表示台灣和美國一樣，是可以互補、相互合作的重要夥伴。

值得注意的是，近來兩岸緊張情勢升溫，台積電創辦人張忠謀日前接受美媒專訪時則說，「我認為他們會節制不攻打台灣」，但如果發生戰爭，「台積電會被摧毀，所有一切都難逃被毀」；台積電董事長劉德音先前接受CNN訪問，也罕見回應大陸若武力犯台，將使世界秩序崩壞，造成美中台三輸的局面。