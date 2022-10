畢書盡為台灣設計師品牌Story Wear 2023春夏大秀獻唱。(羅永銘攝)

畢書盡(Bii)因擔任美國棉代言人,因而與台灣設計師品牌Story Wear結緣,並於品牌2023春夏系列發表上獻唱「看見愛情」與「Come Back To Me」等歌曲,這次是以音樂形式與品牌合作,談到未來會不會想以模特的身份參與,他笑說「還是交給模特兒們就好,這樣壓力比較小,音樂還是我比較擅長的。」原先預計於去年二度攻蛋但因疫情取消的他,也透露未來的音樂計畫「現在也是在看狀況,現階段需要更好的歌曲作品。」並透露近期在接洽與欣賞的歌手合作,接下來將推出合作單曲。

黃子佼力挺台灣設計師品牌Story Wear , 現身2023春夏大秀。(羅永銘攝)

法比歐力挺台灣設計師品牌Story Wear , 現身2023春夏大秀。(羅永銘攝)

藝人加賀美智久為Story Wear走秀,秀上模特嘴上的蝴蝶,象徵著氣候變遷。(Story Wear提供)

此次出席力挺Story Wear大秀的藝人還有黃子佼、王麗雅、邱凱偉、黃霆睿等人一同觀秀,而許孟哲老婆趙孟姿&女兒、路嘉欣、小 8(趙逸嵐) 、加賀美智久 等人,則走上伸展台分別演繹平等、自由、博愛 、海洋本季大秀四大主題,本季以「給未來者」為題,期盼將「永續」的概念寄居於本季服裝,作為發送給未來的訊息,有趣的是本次主要是以馬戲團的表演形式,設計師陳冠百表示「每次講永續的概念都會太沈重,所以我們想說馬戲團是很貼近大家的。」再加上台灣其實有很多很優秀的馬戲團表演者,因此本次秀上便特別以時尚展演搭配馬戲團表演的形式進行。

本季服裝有許多蝴蝶元素。(Story Wear提供)

在設計方面,本季依循零廢棄理念,以19世紀末英國哲學家John Ruskin的作品 <Unto This Last 給未來者言>作為靈感發想,展示共40套服裝,並分為四大主題。本季有許多以回收牛仔褲手工拆解褲頭、褲耳拼湊「馬甲」設計,是以此對於近期戰爭頻傳的世界,表達反戰的理念;不對稱拼接元素則為宣揚平權理念,在秀上也特別邀請到如同志情侶Tim、Johson、變裝皇后女王(頭髮捲一點)、Honey J也一同走上伸展台,宣揚博愛平等的;另外也在服飾上加入「白珊瑚」作為服飾印花,對於時尚產業之餘海洋污染的議題,提出一個省思,同時秀上在模特服裝抑或是裝飾於嘴上的「蝴蝶」元素,則是世界對於氣候危機運動經常運用的象徵,而生命週期短暫的蝴蝶,也曾代表著生命週而復始的意義。

此次為Story Wear於臺北時裝週上第二次獨立發表服裝系列,暨上次於松菸文創園區發表過後,首度移師戶外場地於台北W飯店10樓舉行「Story Wear 零廢永續大秀」,設計師陳冠百表示,「其實這次辦秀最讓人緊張的便是場地因素。」由於天氣不佳、颱風等相關因素,更讓她一度認為有可能辦不成功,「因為W飯店一直都很支持平權、環境永續,所以很支持我們在此辦秀。」而他也透露,雖然在戶外辦秀的不確定因子很多,「但我們是一直都很接受挑戰的品牌。」任何創新、與品牌理念很像的地方都願意嘗試,「我們一直都很希望有類似像太陽馬戲團的這種劇場,穿的是我們的衣服,很扎實的展現永續故事,這是我們未來的目標。」