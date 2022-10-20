因基準公債殖利率已大升至容忍點附近，日本央行(BOJ)突然在20日大筆敲進自家公債。

就在日本央行出乎意料地進行10月首次買債行動之後，當地10年期的殖利率目前小漲0.5個基本點，來到0.255%。在預期聯準會還會大力升息下，全球債券殖利率可望繼續向上走。

本次，日本央行計劃砸2,500億日圓，約17億美元買進5年期，以及其它較長時間到期的公債。另外，還要無限量單獨敲進殖利率在0.25%的當地10年期公債。

上升的日債息再度測試日本央行0.25%上緣防線，也讓外界猜測，日本應會對殖利率曲線控制政策做些調整。由於日本央行執意要以超低利率來救自己的經濟，故苦主之一的日圓便一路走貶，目前已向150叩關，也讓輸入性通膨大增。

三井住友信託銀行(Sumitomo Mitsui Trust Bank)認為，日本央行是殖利率曲線控制的基本教義奉行者，這點是不會有所改變的。因此，日本10年期公債殖利率不太可能會超過0.25%，但日後試探的機率可能更加頻繁。

5月份開始，日本央行每天就一直無限量地買進公債，藉此壓縮當地基準公債殖利率的上升空間。日本央行也想在今年最後1季時，按照目前一般的操作手法，買進比第3季更多的債券。