日前有媒體報導，原本決標採購英國精密國際（AI）公司的AX MKⅢ先進狙擊槍，將用以汰換特勤中心反狙擊組配備的M24狙擊槍，但因中共因素，無法獲得英國外交部輸出許可，因此必須解約。對此，今天（20日）多名立委關切此事，國安局長陳明通表示，「這不是事實，英國這麼大的國家怎可能因為中共就不輸出，這又不是原子彈」，是因為疫情關係導致延遲交貨，國安局現在已經完成採購，原文的記者也重新報導過，是誤會一場。

陳明通今天列席備詢出席外交國防委員會，國民黨立委溫玉霞關切，有媒體報導，國安局買先進狙擊槍護總統，卻遭到英國外交部拒絕輸出。陳明通表示，是因為疫情延遲交貨，現在又重新完成採購了，「又不是核子彈、原子彈」沒有這麼嚴重。

民進黨立委何志偉也就此問題詢問，陳明通重申是媒體錯誤報導，並沒有許可證的疑慮，純粹是疫情關係影響出貨，現在已經完成採購開標，基本上會順順利利決標。

國安局指出，有關汰換10把已服役20年的M24狙擊槍，現在分年實施汰換，到110年預計汰換6支。何志偉詢問，軍備局研製的T108狙擊槍是否會列入更替的考量？國安局回應，我們都提出需求規格，只要符合需求都納入考量。

國安局說明，110年決標引進的2把AX MKⅢ先進狙擊槍，因為疫情影響延宕交貨，目前已依照契約個案解約，至於111年與112年則以預算合併方式一次採購，在10月7日已完成開標，預計20日會進入專家審查階段，屆時就能完成最後結標程序。