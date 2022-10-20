我國義務役將從現行的4個月延長到1年，平均薪資僅6500多元，在物價上漲之際，近來檢討聲浪不斷；主計總處主計長朱澤民今赴立法院財政委員會進行業務報告，在質詢時表態，若義務役要調整薪資，採「最低生活費」的概念是可以接受的，月薪資將從6500多元拉高至1.5萬元。

由於基層部隊缺員嚴重，且多是艱苦單位，若未來役期延長後，軍方有意爭取義務役士兵薪資以「最低工資」計算；不過，朱澤民並不認同，他說，義務役是義務關係，不是受僱關係(必須符合最低基本工資規定)，若義務役採基本工資2.5萬元計算，這恐怕拉近自願役的薪資差距，對自願役造成不公平的現象。

朱澤民表示，若義務役採最低生活費，政府負擔加計伙食費、健保費等候，等於一個義務役，政府每個月的負擔會拉高至2萬多元；不過，這個案子還在討論階段，尚未送到行政院。

若改為以最低生活費為標準，根據衛福部所公告今年的最低生活費，各縣市平均約為1.4萬至1.6萬元，等於義務役月薪增加近1萬元，朱澤民初估，未來編列義務役的人事預算，1年會達20億元。