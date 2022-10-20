俄羅斯出動無人機加緊攻擊烏克蘭 切斷水電

俄羅斯下議院「國家院」（State Duma）前議員兼知名克宮批判者費金（Mark Feygin）說，要是俄軍無法戰勝烏克蘭，總統普丁可能要面對執政超過20年後下台的事實。

據《新聞周刊》（Newsweek）19日報導，身為人權律師的費金說，普丁在烏克蘭發動的戰爭若全面失敗，可能引爆派系和區域爭權的「血腥」內戰。

他指出，情勢究竟會怎麼發展，大大取決於烏克蘭戰爭會如何收尾。費金說，就算烏克蘭沒有奪回克里米亞，只要能解放莫斯科聲稱吞併的赫松（Kherson）、札波羅熱（Zaporizhia），盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk），也能輾壓普丁政府。

對於費金和其他流亡的異議分子來說，他們的想法正朝權力轉移的方向走。而費金說，最簡單的，就是俄羅斯菁英分子選定普丁的接班人，而這接班人要能和西方談判、能提供結束戰爭的初步架構，並致力向未來選舉邁進的人。