裕隆(2201)LUXGEN從世界首發智慧MPV到多功能SUV URX一路創新突破，並迎來新世代純電休旅n7一脈相承的薪火，展現延續台灣汽車工業自主之路的決心。正式從一個單純的汽車品牌，升級成為智慧移動的服務品牌，而第二波n7第二波搶購，周二至周四中午，兩天累積再增8000張訂單，LUXGEN董事長兼總經理左自生表示，LUXGEN後續將依全球晶片、原物料等成本波動動態調整價格，明年將不排除會調漲價格。

慶祝LUXGEN嶄新章節的到來，自2022年10月18日周二起限時開放百萬內入主，預繳千元成為《n7純電夥伴》專案倒數三天，之後將恢復成為憑n7純電代言人NFT賦能中的限額每人一組的「夥伴邀請碼」方得加入的邀請制專案，以維護首批車主交車權益，左自生董事長表示，n7的單台生產成本，自9月1日純電代言人專案開放以來至少已經提升了10-20萬元台幣，讓他倍感壓力，LUXGEN後續將依全球晶片、原物料等成本波動動態調整價格，但為了信守與首批支持LUXGEN的消費者的承諾，他保證首批純電代言人與這次期間內加入的純電夥伴都依然能以百萬內的價格買到n7，想要以最低百萬內的價格能優先入主n7，這將是最後機會。

LUXGEN董事長兼總經理左自生現場特別感謝LUXGEN上萬位的純電代言人、逾十萬的LUXGEN車主，以及所有參與、陪伴台灣汽車自主研發之路延續的朋友們，並表示LUXGEN全新世代的純電休旅n7的發表，以裕隆集團一路的堅持與累積為基底，加上全新的關鍵合作夥伴鴻海(2317)集團帶來的豐沛資源，未來，透過研發中心鴻華先進與全新進化的LUXGEN智慧移動服務，以開放平台策略消弭內需市場規模的限制，導入國際間的第三方合作夥伴，實現世界同步、台灣優先的產品策略，以台灣市場為出發點，讓台灣汽車自主研發夢在新能源時代站上世界舞台。

LUXGEN在這樣的合作框架下擔任市場破風手的策略重責，將鴻華先進平台中最新、最好、與世界水平同步的產品，優先以最具競爭力價格提供台灣市場的消費者之外，也正式從一個單純的汽車品牌，升級成為智慧移動的服務品牌，要為消費者帶來以尊榮會員制為核心，包含透明便利的D2C(Direct to Customer)服務模式、能無壓力自在賞車的全新體驗館、真正解決里程焦慮的里程安心計畫以及結合Web 3.0、提升愛車二手價值的的NFT數位車證等創新服務，為新能源產品打造最完整的智慧移動服務體系，真正解決消費者進入電動車時代所遇到的種種障礙。

會中左自生董事長也親自公布n7車系未來為滿足不同類型消費者所規劃的產品進程，標配ADAS LV2+先進輔助駕駛系統、充電一次就可以從台北開到高雄的420公里續航力以及手機鑰匙等次世代科技卻價格親民的單電機版本；續航里程達到700公里、讓駕駛體驗純電旅程自在暢遊的長里程版本；以及零百加速只要3.8秒、釋放純電潛能熱血駕馭的雙電機版本，都將依序隨開發進度開放純電代言人與純電夥伴於各版本正式上市前優先選擇。

LUXGEN n7以成為駕駛第一台新世代純電休旅為開發理念，不但真正實踐聯合國所立下的SDGs永續發展目標中所期許的Affordable Clean Energy理想，更將結合裕隆集團豐沛的水平周邊資源，打造新能源車生態系的一站式服務，透過與裕融汽車金融為首的完整MaaS(Mobility as a Service)事業群攜手，全新推出新能源車專屬移動服務品牌「LUXLIFE」來呼應鴻華先進的研發資源開放化，讓LUXGEN領先業界的創新服務精神亦朝開放化的策略方向前進，包含新能源車的充電、保修、租賃、金融、保險、二手交易以及OTA雲端服務，以數位整合服務貫穿人、車、生活，重新定義新時代電車商品價值，讓人與車共同創造美好生活關係。