新北市長侯友宜經常強調「安居樂業」，「安」永遠擺在第1位，沒有安全，沒有一切！為提升土城地區救災救護品質，保障市民安全，新北市消防局特別在今(20)日下午於土城區中山路49號舉行第五救災救護大隊頂埔分隊興建工程動土典禮，許多在地企業紛紛到場，用行動表達對安全的重視及支持。

新北市消防局舉行第五救災救護大隊頂埔分隊興建工程動土典禮，市長侯友宜親自蒞臨參加。(新北市消防局提供)

土城工業區內共有364家廠商，產業類別以金屬製品製造業、電子零組件製造業、機械設備製造業為大宗，就業人口數約為3萬360人，年總產值達1,078億元，再加上有捷運板南線經過，是重要的經濟及交通重鎮，轄區頂埔分隊於69年進駐使用，原有廳舍在勤務車輛停放空間、救災設備空間及消防人員備勤空間方面，已不符現今消防工作推動需求，在新北市府的積極爭取及內政部消防署的支持下，將頂埔分隊興建工程納入第4期前瞻計畫。

新北市消防局舉行第五救災救護大隊頂埔分隊興建工程動土典禮，市長侯友宜親自蒞臨參加。(新北市消防局提供)

新北市消防局舉行第五救災救護大隊頂埔分隊興建工程動土典禮，市長侯友宜親自蒞臨參加。(新北市消防局提供)

頂埔分隊工程為地上4層，1樓為值班室、醫務室及大型救災救護車輛停車空間，2至4樓為辦公室及備勤室，總樓地板面積1,441.31平方公尺，工程總經費1億400萬元整，是一棟符合生態、節能、減碳、低汙染之綠建築，而工程興建期間，消防分隊持續守護市民安全，由家登精密工業股份有限公司邱董事長銘乾展現企業家公益傳愛風範，無償提供廠房設置臨時廳舍，讓興建期間消防安全不打烊，侯友宜也特別致贈感謝狀表達感謝之意，未來新廳舍完工後除改善消防人員值勤環境外，並更提升救災救護效能，另一方面也將原有的醫務室空間一併納入整體規劃，提供工業區員工及社區居民更完善的醫療環境。

侯友宜強調「安全」是市民最基本的需求，尤其消防分隊扮演地方第一線防救災的重要角色，所以自上任以來，消防廳舍已完成8處啟用(萬里分隊新建工程、石門分隊新建工程、大埔分隊暨搜救犬及警察局警犬基地新建工程、國光分隊暨警察局國光派出所共構新建工程、第七大隊中和中隊暨分隊新建工程、第五大隊中隊暨車輛保養中心、坪林分隊及市民活動中心新建工程、鳳鳴分隊新建工程)及4處規劃中(淡水分局新市派出所淡海捷運分隊及消防局淡海分隊新建工程、貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構新建工程、雙溪分隊新建工程、第六大隊及汐止分隊暨市民活動中心共構興建工程)，同時也特別感謝所有消防及義消同仁為守護新北安全的辛苦付出，並期許未來與大家繼續作伙打拚，讓「新北好，北台好，千萬人共好」。