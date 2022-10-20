一直以來，「信託」常被認為是富人的專利，受薪階級的資產不多，為何要做信託？華南金（2880）旗下華南銀行表示，其實信託並不是專屬有錢人，只是多數人對信託不熟悉，不知道如何運用信託來做財務規劃而已。事實上，信託是眾多資產管理工具之一，就像幫財產買一份保險，只需繳付少許的信託管理費，就可以透過「信託」，讓財產可以確實依自身意願來照顧自己或是家人。

年近七十的陳太太退休前在貿易公司擔任業務，目前名下有一間房產、 股票及存款，兒女皆已獨立生活，平常獨居，以勞保年金及股息支應日常生活。近期有感於身邊好友因新冠肺炎驟然離世，開始思考應如何妥善規劃財產分配及兒女繼承問題。但房子、股票及存款價值不盡相同，未來稅金計算方式也各有所異，若不及早規畫，百年之後是否會造成子女爭產，破壞兄妹感情？但現在自己身體狀況仍康健，也需要預留未來生活、醫療及住所等費用，因此苦惱著應如何妥適規劃財產分配。

「信託」的特色之一是具有時間遞延效果，委託人可以指定財產分配 的時間點及受益人，再依委託人「信託目的」，量身設計符合委託人內心想法的信託契約。華南銀行針對陳太太的擔憂，建議可採用「本金他益、 孳息自益」的信託架構進行規畫，陳太太名下房產及股票，可透過信託約定，將每年房屋出租的租金收入及股利，於信託期間內歸陳太太所有，以保障日後的生活，待信託契約終止後，房產及股票將歸其子女所有，並可指定一人取得房子、另一人取得剩下的財產。一個設立良好的信託，可為自己的財產建立護城河，善用信託工具提早約定財產分配方式，才是最佳的資產傳承規畫。

「變老」是每個人一生中必經的過程，「信託」可兼顧養老規畫及資產傳承，由銀行協助管理個人財產，避免子女挖空或遭不肖人士詐騙，保障自己老年日常生活。