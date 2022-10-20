大陸慘台灣被拖累！9月外銷訂單今發布，年減幅3.1％，再度翻黑。除了受到外在全球通膨及升息影響外，來自大陸下單金額整整少掉44.6億美元，創下近13年半來最大衰退現象，也是原因。

外銷訂單在7月呈現負成長，8月受惠蘋果IPhone14新機提前拉貨效應，意外年成長2％，9月則原本預估就不會好。果不其然，經濟部統計處今公布的外銷訂單，整月接單金額609.3億美元，年減3.1％，表現又見黑。

統計處長黃于玲說明，這是全球經濟受通膨及升息影響，終端需求走弱，客戶進行庫存調整，加以上年同月基期較高所致。但即使如此，她說衰退幅度已比原先預估減9％好，這是因蘋果新手機上市效應，電子新品表現有比預估好一點。

綜觀外銷訂單接單地區表現，美歐東協四地仍正成長，可是9月大陸(含香港)訂單金額僅115.5億美元，比去年一下少掉44.6億美元，年減幅27.9％，是自2009年3月減29.4％後，近13年半的最大衰退幅度，是我接單萎縮重要原因。

黃于玲說，中國大陸訂單減少以電子產品最多，這是因終端消費手機、筆電不好， 組裝需求比較少關係。展望大陸訂單後續，還是不樂觀。

她指出，中國大陸態勢沒預估的好，仍在下調經濟前景，未來訂單可能呈現負成長機會大。倒是歐洲受到國際智慧手機新品上市，加上車用晶片與伺服器供應緩解，金額近148億美元，創歷史新高。

事實上，七大接單貨品，9月全靠資訊通信與電子兩大項在撐，其餘五類全部呈負成長。電子及資訊通信產品好在5G、高效能運算、車用電子應用需求續強，加上消費性電子新品備貨效應，接單分別比去年有6％、5％成長。光學器材因客戶持續調整庫存，面板價格下滑，年減41％。

傳統貨品，受困廠商對設備投資保守觀望，油價續居高檔壓抑部分石化產品加工利差，致使基本金屬、塑橡膠製品年減都超過3成，化學品減2成，機械品少近1成。

累計前9個月外銷訂單成長5.7％，僅剩第四季3個月數字尚未出爐，統計處預估10月接單可能負成長1％至3.6％，如此會是連二黑。黃于玲認為，第四季不確定因素多，面臨通膨壓力及各國升息、俄烏戰爭膠著、中國清零不放棄下，可能實際是偏弱情形，但只要科技應用表現強勁，全年還是可能正成長。

至於美國祭出對陸高階晶片管制，對我接單衝擊？黃于玲認為，目前依據廠商反映還沒看到影響。 但不可否認，是一個 大的不確定因素 ，後續要觀察。