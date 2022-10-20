今年全球金融市場反轉，通膨、升息及戰爭等不利因素持續發酵，股票和債券同步走低，這讓過去能夠分散風險的「股六債四」傳統投資組合交出近百年來最慘的成績，專家直言「今年簡直是一場災難」，不過也強調，股債齊跌也提高兩者的預期回報，仍看好這一配置。

綜合外媒報導，根據美國銀行全球研究報告（BofA Global）統計，股六債四投資組合不僅不見9%的平均報酬率，反而從年初以來，出現驚人的負30%，創自1929年以來最差回報。

投資研究機構The Leuthold Group一項基於殖利率的估值模型顯示，股六債四的配置在疫情反彈期間創近50年來最昂貴的水準，然而情勢卻在2022年出現反轉，從某種意義來看，創下有史以來最糟糕表現。

在過去，股六債四的投資組合能夠防禦市場波動，但今年不同以往，聯準會（Fed）誓言不惜代價壓制高漲的通膨，股票和債券齊挫，根據美媒追蹤該投資組合模型，今年已下跌20%，可能成為自2007年追蹤數據以來，表現最差的一年。

The Leuthold Group研究主管Scott Opsal直言，今年簡直是場災難，而評論員早預見此情況，他們認知到，以一種價格過高的資產對沖另一價格過高的資產，並期待獲得滿意的結果十分愚蠢。

但Opsal補充，但從另一方個角度來看，今年股債暴跌明顯提高這兩項資產的預期回報，股六債四有望浴火重生。

貝萊德全球固定收益投資長Rick Rieder則認為，股六債四配置中，股票佔比較多，債券較少，而如今已不再適用，鑑於較高的債券殖利率，尤其是2年期國債殖利率在4.5%的情況，他建議可以改採「股四債六」的配置。