美債殖利率飆升，10年期殖利率觸及4.136％，加深市場對於經濟陷入衰退的擔憂，美國四大指數僅費半指數收漲，其它三大指數下挫。台股在台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)三大權值股下跌影響，指數開低走盤中跌破12700點，但隨著台積電跌幅收斂，聯電(2303)、中鋼(2002)上揚，指數跌點收斂百點，預估成交金額約2100億元。

由於聯準會(Fed)強勢鷹派升息下，導致非美貨幣今年以來全部重貶，市場預期Fed將在11月連四次升息3碼，甚至明年初再升2碼，導致美元維持強勢格局，外資也持續撤離台股，權值股在無外資拉抬下，將壓抑指數表現，加上量能持續在低量，操作仍須保守。

台積電跌破400元大關，何時止跌是台股關鍵，雖然政府基金持續加碼，但美國對中擴大晶片禁令的影響，不僅對於台積電，更連帶衝擊整個電子股；加上通膨問題仍未消散，各國央行及美國陸續發表鷹派言論，預期Fed緊縮政策都將導致股市動盪加大，指數短線仍在不確定因素干擾下，呈現底底低的情況，指數尚未見到落底，還需等待不確定因素消除，才有明顯一波彈升機會。