儘管日本官方不斷放話口頭干預，日圓周四仍失守150兌1美元大關，續創逾32年新低價，日圓連連破底持續推高進口成本，連帶增加政府出手進場干預阻貶的壓力。

日圓周四亞洲匯市貶破150大關後，最低來到150.07兌1美元，改寫1990年8月以來新低，但之後因市場預期日本政府將進場干預，日圓小幅彈升至149.75。

日圓摜破150大關，日本財務大臣鈴木俊一隨即召開記者會進行口頭干預，宣稱將就日圓過度波動「採取決定性的行動，政府不會容忍匯市由投機造成的快速過度波動，我們會持續以高度緊迫感密切關注匯市動態。」

不過，鈴木同時強調，他不會對日圓特定價位發表評論。

日圓今年迄今累計狂貶約30％，為了支撐跌跌不休的日圓，日本財政部9月終於出手進場干預，總共斥資2.8兆日圓（197億美元）買進日圓，干預規模創史上最高紀錄。新加坡銀行貨幣策略師Moh Siong Sum表示，「150是個重大的心理關卡，可能會促使政府進場干預，市場也預期政府應該要出手了。如今貶破150大關，若政府還是沒干預，日圓可能進一步下探153。」

日圓破底也讓即將於下周召開例會的日本銀(央)行成為市場焦點，畢竟專家一致認為日圓走貶的最大原因是全球猛吹升息風潮，日銀卻堅採超寬鬆貨幣政策。

為了捍衛公債零殖利率的目標，日銀周四緊急採取購債措施。日銀鴿派總裁黑田已屢次重申，日銀不會為了阻貶日圓而升息。

市場分析師指出，即使官方出手干預，若日銀未改變寬鬆貨幣政策，日圓就無法擺脫長線看貶的趨勢。

英國Equiti Capital總經經濟學家柯爾（Stuart Cole）表示，「鑒於Fed貨幣政策還處於緊縮模式，未來將持續升息，反觀日銀則是採取另一個極端的超寬鬆貨幣政策，美元對日圓將持續走升。」