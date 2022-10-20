彭博社專訪日本村田製作所(Murata Manufacturing)，這家蘋果主要供應商指出，2022年智慧手機銷售量下滑的趨勢將延燒到2023年，主要是中國市場需求急劇減少所致。

與第3季相比，村田製作所目前對未來的前景更加黯淡。上季時，村田製作所曾有期待，在中國大陸主要城市抗疫封鎖結束後，當地需求可望反彈。不過，村田製作所直言，明年想要看到需求全面回溫也不太可能。

總部位於京都的村田製作所，是智慧手機製造方面的佼佼者，專供電子模組以及關鍵零組件給蘋果、三星電子以及中國大陸等重要電子裝置製造商。但主要客戶群的出貨量出現雙位數下滑，尤其是中國大陸，使得村田製作所的股價一蹶不振，今年迄今大約下修26%左右。

村田製作所認為，如果景氣變好消費者購買手機的意願就高，哪怕是買氣只有回升一點。但全球央行大升息是一大問題，也擔憂智慧手機各品牌之間的差異性縮小，甚至可相互取代。因此，手機換機的時間也會拉得較長。

村田製作所預估，上個財年全球手機市場約有13.6億支，但本財年可能還不到12億支，最大下行風險是陸企海外銷售量進一步下滑。陸企雖努力在國外販售，但有各種問題尚需解決，包括智慧財產權侵權等。因此，印度民眾就開始避用中國大陸的手機。

不過，看到一線生機的村田製作所說，就算在景氣低迷時，高檔手機也是持續有市場需求的。還有日圓大貶，目前已經來到150大關，有助於自家公司獲利。因為，自己有65%的製造是在日本，但超過90%的銷售卻是在海外。

這家全球MLCC(積層陶瓷電容)龍頭指出，日圓弱勢讓自己可以稍喘口氣外，也可美化財務報表。最新財報尚在製作階段的村田製造所，之前曾估算過，若兌美元的話，每貶值1日圓，每年營收可增110億日圓，約0.74億美元。但匯兌收益很危險，因為會掩飾住需求不彰，造成產線開工率下滑的事實。

對於持續進行的俄烏戰事，村田製作所認為，這場戰爭讓能源成本增加，礙於旗下有競爭力的產品難以漲價，像是MLCC等，所以可能壓縮長期獲利空間。

對於現今最夯的電動車產業，村田製作所指出，電源管理晶片是目前汽車生產關鍵零組件中最為短缺的。不過，等到下個財年初時，缺少這種短料的情況應可大大改善。