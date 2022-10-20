台股20日盤中一度破底，持續低於「萬三」關卡，凱基投顧此時送暖升評聯發科（2454），提出靜待庫存修正結束與另一成長動能浮現，意味最壞已過，更寄望打入蘋果供應鏈帶來營運轉機，里昂與大和資本近期也重申看多觀點，內外資攜手捎來暖意。

內外資大型研究機構近期帶起「先跌先止穩」思維，摩根士丹利證券升評南亞科取得成果，聯發科同樣作為本波領先下跌指標半導體股，獲得凱基投顧升評與外資力挺後，是否隨消化各項利空、開啟止穩反攻行情，引發期待。

凱基投顧考量智慧機晶片組的交期約為六個月，預估庫存修正最晚將於明年第二季落幕。高通推出新產品加入競爭，凱基觀察到聯發科在中階市場已流失部分市占率，加上ODM的網通IC庫存過剩，電視晶片組本季至明年首季供過於求等因素，估計聯發科營收與毛利率將於明年第一季觸底，後隨需求全面回溫，明年第二季營收可望復甦。換言之，聯發科最壞情況即將過去。

其次，5G滲透率上升趨勢穩定，仍是聯發科長期成長動能，凱基認為，2023～2024年供平板或筆電使用之ARM架構CPU需求亦值得關注。同時，聯發科作為Apple Watch的2024年數據機晶片潛在供應商，凱基看好相當有機會切入蘋果供應鏈，若相關業務機會出現更顯著突破，將對聯發科抱持更樂觀的看法。凱基目前賦予聯發科「中立」投資評等，推測合理股價由525元升為545元。