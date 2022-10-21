以電影《叱吒風雲》榮獲第58屆金馬獎「最佳動作設計獎」的知名動作特技指導朱科豐昨經友人證實離世，他在2018年拍戲時發現血便，經檢查為大腸癌第四期。而台灣大腸癌是前3大最常發生的癌症，醫師提醒民眾注意4徵兆，包括大便習慣改變、血便、貧血症狀與腹脹等，若有請盡快就醫。

蒼藍鴿近日在YouTube上分享，大腸直腸癌是台灣常發生的前3大癌症之一，罹患直腸癌有4個警訊需特別注意。第一個是大便習慣改變，原本每天都會排便一次，而且都很順暢的人，若突然2至3天才上一次，且排便困難，那可能就要特別注意了。

蒼藍鴿指出，第二個是血便，糞便中出現暗紅色的血、磚紅色的血，甚至是鮮紅色的血等血便狀況都要注意；第三個是長期血便可能導致貧血，使患者出現疲倦、心跳較快與容易疲勞；最後則是大腸直腸癌造成腸道阻塞，恐會出現腹脹、肚子痛等症狀。

蒼藍鴿也說，大腸直腸癌有非常好的篩檢方式「糞便潛血檢查」，現在有補助50歲以上的族群可以每2年可以免費檢查1次，但現在大腸癌越來越早發生，如果屬於大腸癌高風險族群，建議也可以提早自費作相關檢查，因為越早發現，治癒率就越高。