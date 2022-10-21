本土疫情持續燒，不少民眾表示自己確診後咳不停，小兒科醫師蒼藍鴿表示，大約有1至3成的人染疫後出現「敏感型咳嗽」，在確診急性期的時候沒有明顯咳嗽，但卻在染疫後的2至3周咳嗽變明顯，建議有這狀況的民眾少喝冰水，並少吃冰淇淋、甜食、炸物與辣的食物，同時也可以配戴口罩，並保持充足的睡眠與適度運動。

蒼藍鴿在YouTube影片中提到，不少人感染新冠肺炎以後，在急性期，也就是確診的前7天，咳嗽症狀其實不太明顯，甚至在燒退之後，也只覺得喉嚨有些卡卡的，有時候會稍微咳個2聲，但有1至3成的人卻會在染疫後的2至3周後咳嗽變明顯，而他本身也是屬於這樣的狀況。

蒼藍鴿表示，這類型的咳嗽痰不多，是屬於「敏感型咳嗽」，當說話太多，氣流通過聲帶就會想要咳嗽，或是晚上、天氣轉涼的時候，躺下來卻突然很想要咳嗽，這就是敏感性呼吸道的表現，而這是確診後的常見現象。

蒼藍鴿指出，敏感型咳嗽會出現，目前推測有2種可能，第一個是病毒還沒有完全被身體清理乾淨，所以繼續在喉嚨、氣管與支氣管作祟，導致該部位不舒服；第二個可能性則是，新冠病毒早就已經被清理乾淨了，但是因為在急性期嚴重改染，使氣管與支氣管慢性發炎，當慢性發炎還沒有結束的狀況，就會誘發支氣管收縮，導致咳嗽。

蒼藍鴿也說，想要改善這類型的咳嗽，首先要減少對呼吸道的刺激，建議少喝冰水、少吃冰淇淋、甜食、炸物與辣的食物，盡量以溫和的食物為主；由於最近恰逢換季降溫，因此也可戴口罩避免冷空氣直接吸入肺部，藉此來減緩咳嗽；另外也要保持睡眠充足，並適度運動；最後也可以補充保健食品，像魚油、堅果類等。

蒼藍鴿表示，如果咳嗽狀況持續一周都沒有改善，建議民眾還是趕緊就醫，經醫師檢查排除掉其他急性期疾病，確認為過敏性咳嗽，那可能就會開藥來緩解。

蒼藍鴿也補充說，確診2至3周後持續咳嗽蠻常見的，大家不用太緊張，而這也不能算是長新冠。根據世衛組織（WHO）定義，確診後3個月持續疲倦、咳嗽和腦霧，這才叫作長新冠。根據臨床上的經驗，大多數的人會在前幾周經過調養就慢慢痊癒，在Omicron流行的世代中，基本上只有10％以下的人會久拖變成長新冠。