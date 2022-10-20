民進黨立委江永昌20日指出，大考中心現已開放確診新冠肺炎者、居家隔離者應試升學考試，考試院至今卻不准他們參加國家考試，國人爭取服公職的權利已經受損，希望考試院儘速放寬規定，讓確診者與居隔者參加國家考試。考試院秘書長劉建忻回應，考試院將與指揮中心溝通。

江永昌在司法及法制委員會表示，確診者與居家隔離者現能參加大考中心舉辦的升學考試，迄今不能參加國家考試。舉例來說，居隔者、確診者可在獨立試場參加統測或分科測驗，但不能應考考選部舉辦的司律二試，顯見考試院防疫指引完全跟不上大考中心。

江永昌強調，現今本土新冠肺炎疫情已與當初大不相同，考試院防疫指引無視國家防疫成績，至今未做調整，早已使國人透過國家考試爭取服公職的權利受損，何況考生因確診、居隔必須重考，一定會影響他們發揮，希望儘速放寬國家考試規定，讓確診者及居隔者應試。

考選部長許舒翔回應，考選部受限於權限與國家考試性質，無法強制要求學校必須提供考試場地，未來會再視疫情狀況檢討現行防疫指引。劉建忻補充，國家考試不同於大考中心考試，會有考生跨縣市、跨考區應考的狀況，若放寬規定，將面臨確診者跨縣市移動的問題，過去與地方政府協調即是受限於此。

江永昌則說，這不是理由，不相信行政院不會幫忙協調，若國家考試再不放寬規定，會令考生感到難堪。劉建忻表示，考試院會再與指揮中心溝通。