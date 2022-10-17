年底大選倒數，近日台南市議員候選人陸續成立競選總部，地方觀察，多數候選人都挑選黃道吉日成立競總，一天下來就有好幾場，地方樁腳組織動員，但能call的人有限，曾發現同一批人上午出現在藍營場子，下午又現身綠營場子，不過自疫情趨緩後，難得與厝邊頭尾相揪出門，看看老朋友又有便當領，讓不少鄉親笑稱，「參加造勢活動，有如體驗另類半日遊的聯誼活動」。

每逢選舉，各候選人陸續成立競選總部，而造勢活動講究排場，人數多寡更是矚目焦點，各陣營不得不動員拚場，才能與對手較勁，使得基層樁腳想盡辦法「call人」，到了緊要關頭，人數仍未能湊滿，還得搬出交情求救。尤其候選人成立競選總部，大多都會挑選一個黃道吉日，如果遇到同一天好幾人辦成立大會，變得更難動員，容易發生不同場，台下群眾卻「重覆」的情形。

基層指出，以往常租用遊覽車動員，今年選舉期間碰上疫情，多數都自己騎車、開車或由其他人載來；大多數的年輕選民上班生活忙碌，對政治較為冷感，並未熱衷選戰，也不太會主動參與選舉活動，因此動員主力會放在地方社團、平時閒閒沒事在家的長輩們。

黃姓民眾說，去年因為疫情很少出門，直到趨緩解封後能放心出門，前幾次被揪去參加造勢活動，剛好在家也閒閒沒事做，覺得無傷大雅，所以與厝邊頭尾相揪一起去，到現場還意外遇到許久不見的老朋友，會後還拎著一個菜色豐盛的免費便當回家，可說是一種另類半日遊的體驗。